Есть сайт prosto-sdelai.ru, на котором необходимо на странице prosto-sdelai.ru/products/products.html сделать систему оплаты заказов на сайте и партнерку. Жду предложений по цене и сроку. С уважением.
Исправить скрипт
Есть сайт: ЦентрБань.рф
Есть страница на этом сайте: центрбань.рф/user/7/
Эта страница отображается во фрэйме на чужом сайте: китежъстрой.рф/
Отображается корректно, за исключением всплывающих окон. Они всплывают не там где надо. выше или ниже от места клика.
А необхожимо сделать так, чтоб где кликнули мышью, там и всплыли окошки.
Заявки фрилансеров
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