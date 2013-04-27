Исправить скрипт

Есть сайт: ЦентрБань.рф

Есть страница на этом сайте: центрбань.рф/user/7/

Эта страница отображается во фрэйме на чужом сайте: китежъстрой.рф/

Отображается корректно, за исключением всплывающих окон. Они всплывают не там где надо. выше или ниже от места клика.

А необхожимо сделать так, чтоб где кликнули мышью, там и всплыли окошки.