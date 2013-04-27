Исправить скрипт

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Закрыт1 заявка184 просмотра

Есть сайт: ЦентрБань.рф

Есть страница на этом сайте: центрбань.рф/user/7/

Эта страница отображается во фрэйме на чужом сайте: китежъстрой.рф/

Отображается корректно, за исключением всплывающих окон. Они всплывают не там где надо. выше или ниже от места клика.

А необхожимо сделать так, чтоб где кликнули мышью, там и всплыли окошки.

12 лет назад
sergey-b
Сергей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров