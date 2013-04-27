Нужно подключить RBK Moneu к форме заявок. Интеграцию стали проводить, но где-то ошибка, не идёт. Все документы подписаны, баннер и логотип установлен. Джумла 3. Сроки и цена?
Доработка функционала сайта uk-lybgorod.ru
Сайт на 1С-Битрикс. Бюджет 3000 рублей.
1. Необходимо сделать страницу сайта "Тарифы и услуги" http://uk-lubgorod.ru/rating/company/2/price.php , а так же отображение договоров и тарифов (на основе инфоблока "Тарифы и услуги" на странице конкретного дома http://uk-lubgorod.ru/services/home.php?h=4950.
ТЗ по данным двум страницам находится во вложении.
Верстка имеется.
2. Необходимо функционал задавания вопросов http://uk-lubgorod.ru/qaa/
к конкретному адресу в БД. В модальном окне задания вопроса есть поле Адрес. Адрес должен выбираться из существующей улицы/дома.
Если задан вопрос к конкретному адресу, то он должен отображаться на карточке дома (вкладка "Вопросы-ответы") и на основной странице сервиса "Вопрос ответ" (сейчас это работает) http://uk-lubgorod.ru/qaa/
3. Сделать в модальных окнах возможность загрузки изображений. Кнопка такая в окнах уже есть. Кнопок должно быть 3 и должен быть прогресс-бар загрузки изображения. Макет есть.
4. На главной странице при наведении курсора на видео должно появляться hint-окно с его описанием.
Обязательные требования:
Очень важно соблюсти срок выполнения в 1 день. Желательно уже приступить к выполнению задания в воскресенье 28.04.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, написать поновой свой сервис аналог вышеуказанного. Пожалуйста пишите свои предложения, сроки. проанализируйте функционал сервиса.Закрыт12 лет назад
- $500
Необходимо создать сайт, желательно на Opencart. Дизайн сайта должен соответствовать прикрепленным ниже макетам. Функционал понятен из макетов и описан в ТЗ, вкратце(не интернет магазин, оформление заказа, быстрое оформление заказа, личный кабинет). ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго дня. Необходимо создать модуль календарь с отображением необходимых данных (приход товара) для покупателей и внедрить на сайт joomla 1.5 Данные вносит админ сайта. Подробности в личке. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Datalife Engine 7.5 была перенесена на новый сервер. Была установлена новая CentOs и похоже что новая версия PHP. Покупать новую лицензию и обновляться не хочу, хочу сделать как проще и дешевле. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно привязать сайт к CMS http://sitecake.com/ Приветствуются те, кто уже работал с ней. Рассмотрим анологичные CMS Черновик сайта здесь - http://kart.company-5.ru/Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется написать скрипт для игры "крестики нолики". Размер поля динамический, задается одним из участников игры. Кол-во крестиков или ноликов в ряд так же задается одним из участников. Игра между 2мя пользователями.Закрыт12 лет назад
- $15
Есть одна сверстанная страница которую надо натянуть на WordPress. Шаблон можно брать просто любой за основу это страница сама по себе просто сателлит который будет правиться периодически из под админки страница будет только ...Закрыт12 лет назад
Нужен скрипт для автоматической регистрации мест на определенный день для подачи документов на визы в Литовское консульство. Вот ссылка https://kiris.urm.lt/by1/index.php?id=4. Все предложения на почту [email protected] или skype: silverman1666.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $30
Добрый день, не работает корзина на сайте digital-avenue.ru, ее нужно сделать как тут www.nakupila.ru Все функции корзины уже есть, они стандартные, нужно только подправить визуальное отображение и починить оформление заказа – оно не ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад