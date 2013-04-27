Доработка функционала сайта uk-lybgorod.ru

Сайт на 1С-Битрикс. Бюджет 3000 рублей.

1. Необходимо сделать страницу сайта "Тарифы и услуги" http://uk-lubgorod.ru/rating/company/2/price.php , а так же отображение договоров и тарифов (на основе инфоблока "Тарифы и услуги" на странице конкретного дома http://uk-lubgorod.ru/services/home.php?h=4950.

ТЗ по данным двум страницам находится во вложении.

Верстка имеется.

2. Необходимо функционал задавания вопросов http://uk-lubgorod.ru/qaa/

к конкретному адресу в БД. В модальном окне задания вопроса есть поле Адрес. Адрес должен выбираться из существующей улицы/дома.

Если задан вопрос к конкретному адресу, то он должен отображаться на карточке дома (вкладка "Вопросы-ответы") и на основной странице сервиса "Вопрос ответ" (сейчас это работает) http://uk-lubgorod.ru/qaa/

3. Сделать в модальных окнах возможность загрузки изображений. Кнопка такая в окнах уже есть. Кнопок должно быть 3 и должен быть прогресс-бар загрузки изображения. Макет есть.

4. На главной странице при наведении курсора на видео должно появляться hint-окно с его описанием.

Обязательные требования:

Очень важно соблюсти срок выполнения в 1 день. Желательно уже приступить к выполнению задания в воскресенье 28.04.