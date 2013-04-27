Нужна натяжка на WordPress

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки145 просмотров

Есть одна сверстанная страница которую надо натянуть на WordPress.

Шаблон можно брать просто любой за основу это страница сама по себе просто сателлит который будет правиться периодически из под админки страница будет только одна переходов по страницам движка не будет ссылки будут вести на сайты самих казино.

WordPress
12 лет назад
oregins
47 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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