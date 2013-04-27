На php необходимо написать три скрипта. Первый для добавления email`а и имени в БД. Второй - для отправки на выбранные из БД адреса писем. Третий - для удаления emaii`а из БД. После ...
Нужна натяжка на WordPress
Есть одна сверстанная страница которую надо натянуть на WordPress.
Шаблон можно брать просто любой за основу это страница сама по себе просто сателлит который будет правиться периодически из под админки страница будет только одна переходов по страницам движка не будет ссылки будут вести на сайты самих казино.
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