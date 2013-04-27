Нужен парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки171 просмотр

Добрый день! Нужен парсер, способный из нестандартных списков выдёргивать адрес, телефон и добавлять метки на карту. Пример списков в приложении.

Как итог хочу увидеть: поле, куда заношу список, далее добавляю, после чего загружается карта с распарсенными данными в виде меток, нажимая на которые буду видеть соответствующий телефон.

12 лет назад
Anton1o
Андрей 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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