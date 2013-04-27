Добрый день! С такого рода проблемой сталкиваюсь в первый раз - до сего дня "изгнанием вирусов" с сайта не занимался =( В общем все мои сайты на хостинге, если заходить на них с ...
Нужен парсер
Добрый день! Нужен парсер, способный из нестандартных списков выдёргивать адрес, телефон и добавлять метки на карту. Пример списков в приложении.
Как итог хочу увидеть: поле, куда заношу список, далее добавляю, после чего загружается карта с распарсенными данными в виде меток, нажимая на которые буду видеть соответствующий телефон.
Заявки фрилансеров
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