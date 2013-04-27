XML-отдача данных (доработка в чужом коде)

Приветствую!

Есть своеобразная система управления заказами, написанная на php+mysql. Необходимо сделать отдачу нескольких полей из базы данных по новому алгоритму. Будет предоставлен пример реализации xml-отдачи в другой источник, а так же консультации со стороны принимающей стороны.

Сразу же после реализации данного функционала необходима дополнительная более сложная доработка, а так же поддержка в дальнейшем. В целом ищу грамотного специалиста, который не потеряется после выполнения текущей работы, несколько других подобных и более сложных проектов на подходе в ближайшие пару недель (написание модуля корзины/управления заказами в другой самописной системе управления) Регулярно нужно будет системы дорабатывать/улучшать/обновлять.

Оплата строго без авансов (читаем отзывы), крайне важно иметь у себя отзывы от заказчиков, при чем на какие-то специализированные разработки, а не просто "сайт-визитка на джумле", для связи только skype.