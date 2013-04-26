Требуется опытный и ответственный программист с отличным знанием PHP и Zend Framework для сопровождения проектов (периодической доработки), таких как super-repetitor.info (биржа труда для репетиторов) и других. Оплата за фактически выполненную работу в соответствии с ТЗ. ...
Написание плагинов для XenForo
Всем привет.
Вопрос такового характера :
требуется написать и встроить на сайт плагин функции "Блоги"
в качестве образца http://do4a.com/blogs/
Бюджет оговорим лично, т.к. помимо этой работы понадобится встроить еще несколько плагинов.
Спасибо.
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