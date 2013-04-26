Написание плагинов для XenForo

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Закрыт1 заявка166 просмотров

Всем привет.

Вопрос такового характера :

требуется написать и встроить на сайт плагин функции "Блоги"

в качестве образца http://do4a.com/blogs/

Бюджет оговорим лично, т.к. помимо этой работы понадобится встроить еще несколько плагинов.

Спасибо.

XenForo
12 лет назад
bigman_pas
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

AndrewT
Андрей 
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Был
2 часа назад
12 лет назад
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Веб-программирование

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AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
12 лет назад
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