Нарисовать блок схемы + описание словами

Есть javascript-код (уже написан), который проверяет заполненность полей формы.

Есть php-код (обработчик как я понимаю), который принимает данные из формы и пишет данные в БД Mysql.

Нужно нарисовать блок-схемы и дать полное описание словами, желательно очень подробно, чтобы можно было разместить текст с блок-схемой в дипломе, а не просто блок-схема была.

Начнем с первой блок-схемы. В зависимости от того, как сделаете, будем дальше рисовать 2-ую блок-схему с описанием и возможно еще что-то.

javascript + форму прикрепил сюда, если будет нужно что-то еще - добавлю.

Сделать нужно сегодня.