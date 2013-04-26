Нарисовать блок схемы + описание словами

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка108 просмотров

Есть javascript-код (уже написан), который проверяет заполненность полей формы.

Есть php-код (обработчик как я понимаю), который принимает данные из формы и пишет данные в БД Mysql.

Нужно нарисовать блок-схемы и дать полное описание словами, желательно очень подробно, чтобы можно было разместить текст с блок-схемой в дипломе, а не просто блок-схема была.

Начнем с первой блок-схемы. В зависимости от того, как сделаете, будем дальше рисовать 2-ую блок-схему с описанием и возможно еще что-то.

javascript + форму прикрепил сюда, если будет нужно что-то еще - добавлю.

Сделать нужно сегодня.

JavaScriptMySQLPHP
12 лет назад
Onemile
Рустем 
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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