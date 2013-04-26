Нужно сделать php класс для работы с API Google Adwords (последней стабильной версии). Все предоставляемые гуглом методы должны быть отображены на соответствующие методы php. Класс должен представлять из себя сервис Symfony 2.2, пригодный для подключения ...
Создание сайта мебельной компании (дизайн готов)
Требуется разработать на основе CMS Drupal сайт мебельной компании... Техническое задание прикреплено... Перед детальным обсуждением проекта жду приблизительные сроки и суммы... С выбранным специалистом в случае удачного окончания проекта возможно длительное сотрудничество.
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