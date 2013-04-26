Создание сайта мебельной компании (дизайн готов)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок191 просмотр

Требуется разработать на основе CMS Drupal сайт мебельной компании... Техническое задание прикреплено... Перед детальным обсуждением проекта жду приблизительные сроки и суммы... С выбранным специалистом в случае удачного окончания проекта возможно длительное сотрудничество.

Drupal
12 лет назад
acidhead
43 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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