Необходимо доработать сайт http://soft-show.com/ : 1. Увеличить размер фотографии товара в каталоге товаров (http://soft-show.com/catalog/office/ ) и написать где это задается, чтобы мы могли сами управлять размером фотографий 2. Добавить Тип цен ( Розничная ). ...
Битрикс. Экспорт элементов инфоблока в формате CSV
Сделать экспорт элементов инфоблока в формате CSV. Разделитель знак: ¥
Помимо стандартных значений свойств (название, активность, теги и т.п.) файл экспорта должен содержать:
1. Комментарии пользователей к элементам инфоблока: дата, автор, текст комментария.
2. Ссылку на элемент инфоблока.
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