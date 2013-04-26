Битрикс. Экспорт элементов инфоблока в формате CSV

  1. Биржа фриланса
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Закрыт3 заявки124 просмотра

Сделать экспорт элементов инфоблока в формате CSV. Разделитель знак: ¥

Помимо стандартных значений свойств (название, активность, теги и т.п.) файл экспорта должен содержать:

1. Комментарии пользователей к элементам инфоблока: дата, автор, текст комментария.

2. Ссылку на элемент инфоблока.

12 лет назад
pust0
Глеб 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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