Запустить сайт по купленному шаблону

Добрый день!

Хочу создать сайт для музыкальной группы. Купила шаблон https://www.reg.ru/web-sites/templatemonster/40269?type=1&category=19

мне нужна помощь в его небольшом изменении и готовой версии. Домен куплен.

вот что я бы хотела получить от этого шаблона:

1. страниц сайта будет 6, делаем их из следующих страниц шаблона

· MAIN PAGE меняем название страницы на HOME (все остальное остается неизменным).

· ABOUT US меняем название страницы на INFO подстраницы TEAM, AWARDS, NEWS УБИРАЕМ-УДАЛЯЕМ!! эти подстаницы не нужны!! (содержание страницы остается полностью как в шаблоне , т.е мы будем размещать информацию о группе и фото участников (в шаблоне 3 фото и на против фото описание, мне нужно 4 фото и к каждому описание не большое) т.е добавить еще 1 окно для фото и место для текста. Под описанием more info удаляем полностью!! мне этот переход не нужен!! если это возможно то мне бы хотелось чтобы при нажатии на маленькое фото участника, оно увеличивалось. Если это проблематично, то не нужно на это тратить время! Все ссылки (красного цвета) убираем, т.е ссылок переходящих куда-либо в интернет, или на другие страницы сайта не будет! Единственное, мне бы хотелось разместить одну ссылку или папку (не знаю как это звучит более грамотно) с помощью которой можно скачать райдер группы , он будет содержаться в Word формате. И Договор (также в формате Word).

· MUSIK меняем название на VIDEO и на этой странице хотелось бы разместить видео с ютуба в виде ссылок, но уже открытых. т.е видео можно смотреть онлайн никуда не переходя. + сделать ссылку или папку с помощью которой можно будет скачать видео в хорошем качестве. (Это будет демо-видео не большое минут на 5-6)

· PHOTOS меняем название на PHOTO формат внутри странице такой и остается, фото листаются также.

· LIVE так и оставляем (название страницы не меняем) вместо 8 фото с небольшим описанием, оставить 4. Но с возможностью дабавления в дальнейшем. Под текстом функцию meet&greet удаляем, этот переход не нужен!

· CONTACT US меняем название на CONTACT форма страницы такой и остается, вместо карты у нас будет 1фото.

Страницу NEWS полностью удаляем!!!!

2. Шрифт не меняем, оставляем точно таким же! На всех внутренних страницах расположение фото и текста, и всего остального остается в целом неизменным. Цветовое оформление тоже не меняем.

Мне бы очень хотелось видеть свой сайт как это производится в демо версии https://www.reg.ru/web-sites/templatemonster/40269?type=1&category=19

Т.е все страницы и фото открываются и загружаются по этому формату.

3. Также получить подробную консультацию по управлению в дальнейшем готовым сайтом (т.е менять информацию, загружать новое фото,добавлять видео, радактировать текст и тд.)

буду рада вашей помощи!

Спасибо.

Ольга 8(926)477-22-73