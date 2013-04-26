Помочь добавить продавца в магазин Virtuemart 1

Нужно помочь добавить продавца в интернет магазин на Virtuemart 1 Joomla 1.5 и настроить его права. Так чтобы он мог только обрабатывать заказы из фронтэнда и не мог добавлять товары и видеть другие настройки и разделы, кроме заказов. Т.е. права доступа должны быть настроены для одного из пользователей так, чтобы он ничего не видел и не мог ни с чем работать, кроме непосредственно заказов.

Пробовал настроить права, но не получилось почему то. Работа для специалиста на 10- 20 минут.

За работу 200 р.