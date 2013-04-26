Помочь добавить продавца в магазин Virtuemart 1

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка167 просмотров

Нужно помочь добавить продавца в интернет магазин на Virtuemart 1 Joomla 1.5 и настроить его права. Так чтобы он мог только обрабатывать заказы из фронтэнда и не мог добавлять товары и видеть другие настройки и разделы, кроме заказов. Т.е. права доступа должны быть настроены для одного из пользователей так, чтобы он ничего не видел и не мог ни с чем работать, кроме непосредственно заказов.

Пробовал настроить права, но не получилось почему то. Работа для специалиста на 10- 20 минут.

За работу 200 р.

Joomla
12 лет назад
AlexYA
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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