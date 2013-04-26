Опыт работы: От года Зарплата: 20-25 т. руб (800-1000$) График работы: Полный день Занятость: Постоянная, прошу обратить внимание, необходимо работать полный рабочий день. Обязанности Задания различные – ...
Помочь добавить продавца в магазин Virtuemart 1
Нужно помочь добавить продавца в интернет магазин на Virtuemart 1 Joomla 1.5 и настроить его права. Так чтобы он мог только обрабатывать заказы из фронтэнда и не мог добавлять товары и видеть другие настройки и разделы, кроме заказов. Т.е. права доступа должны быть настроены для одного из пользователей так, чтобы он ничего не видел и не мог ни с чем работать, кроме непосредственно заказов.
Пробовал настроить права, но не получилось почему то. Работа для специалиста на 10- 20 минут.
За работу 200 р.
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