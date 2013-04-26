Веб-программист для постоянного сотрудничества

Требуется веб-программист для увлекательной работы по созданию "умных сайтов".

Необходимы знания PHP, MySQL, JS, Ajax и опыт работы от 2 лет, а также желание развиваться в этой области, достигать высоких результатов. Инициативность в работе награждается.

Справедливая система оплаты за результат и эффективное достижение поставленных целей.

Работа в команде лидеров, возможность саморазвития и внедрения современных веб-технологий.

Разработка сложных технологий и возможность увидеть, что дизайн сайта - это не только то, как он выглядит, но и то, как он работает.

Наша цель - сделать сложные технологии понятными каждому. Мы стабильно развиваемся на протяжении уже более 6 лет и нам важно обеспечивать рост компании совместно с карьерным ростом наших сотрудников.

Моя работа - не облегчать жизнь сотрудникам, а делать их лучше.

Свое резюме пришлите на почту:

Обязательно укажите:

- ваши знания и опыт работы

- где работали

- каких результатов достигали ранее