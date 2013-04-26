Web-программист

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки120 просмотров

Требуется для удаленной работы веб-программист. Требования быть доступным в сети минимум 4 часа в рабочее время, в рабочие дни. Проекты на 1c-bitrix, drupal, opencart. Возможна попроектная либо помесячная оплата.

DrupalOpencart
12 лет назад
JaneV
41 год
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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