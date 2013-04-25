Перестал работать плагин Virtuemart Multiupload

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Закрытнет заявок77 просмотров

Попался клиент с виртом и с плагином на флеше Virtuemart Multiupload.

Пару дней назад перестали загружаться картинки этим чудо-плагином. Обновление флеш плеера не помогает.

У кого какие идеи? ))

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12 лет назад
fastimus
Антон 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов

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