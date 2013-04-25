Поставить слайдер на joomla 3

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Закрыт6 заявок158 просмотров

Доброго времени суток! Требуется найти и установить на сайт слайдер как на http://astii.com. Слайдер обязателен таким развертыванием, можно большей ширины.

Указывайте цену и сроки, без этого не рассматриваем.

Joomla
12 лет назад
Katerina177
Екатерина 
53 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров