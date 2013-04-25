PHP-программист удаленно

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок254 просмотра

Необходимые навыки:

- PHP (понимание MVC)

- MySQL (умение делать запросы с JOIN, GROUP BY, UNION)

- jQuery ( ajax и все остальное )

- кросбраузерный HTML/CSS

Зарплата 20–30 т.р. в зависимости от уровня.

AJAXCSSHTMLjQueryMySQLPHP
12 лет назад
andrey137
Фролов 
41 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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