Есть баг в скрипте галереи 1. в миниатюрах картинка сжимается по высоте, искажаются пропорции, что существенно для оценки работы дизайнера. 2. при прокрутке по скроллу страница подергивается. 3. Скроллинг ...
PHP-программист удаленно
Необходимые навыки:
- PHP (понимание MVC)
- MySQL (умение делать запросы с JOIN, GROUP BY, UNION)
- jQuery ( ajax и все остальное )
- кросбраузерный HTML/CSS
Зарплата 20–30 т.р. в зависимости от уровня.
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