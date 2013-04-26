Сайту, сделанному на joomla 2.5 Нужно сделать автоматическую рассылку заранее заданным группам пользователей при добавлении записей в определённые таблицы базы данных. Кому-то нужно отправлять письма сразу, кому-то через час, кому-то через два. Т.е. нужно ...
Исправить ошибку на сайте
После проведения работ на сайте по устранению ошибок в коде пропала возможность через админ панель редактировать одну из страниц. Нужна помощь по устранению данной проблемы.
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