Исправить ошибку на сайте

На ДЛЕ 9.0 версии (у tinymce) есть кнопка загрузки файлов (по сути через неё мы загружаем фотки на сервер к новости)... У ДЛЕ 9.8 версии функционал этой кнопки был расширен (теперь вставляется через фрейм не ...