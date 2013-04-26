Исправить ошибку на сайте

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Завершен4 заявки188 просмотров

После проведения работ на сайте по устранению ошибок в коде пропала возможность через админ панель редактировать одну из страниц. Нужна помощь по устранению данной проблемы.

12 лет назад
neoluxe
46 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ilovethai
Вячеслав 
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Приятно иметь дело с Вячеславом. Всё что было нужно починил. Рекомендую!
Спасибо Владимиру за работу!

Заявки фрилансеров

ilovethai
Вячеслав 
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад