Доработать парсер картинок

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Закрыт6 заявок116 просмотров

Здравствуйте!

Нужно дописать парсер картинок таким образом, чтобы при наличии уже закачанной картинки, она не перезаписывалась снова.

Код имеет следующий вид:

saveImg('http://img.папка-импорта/'.(string)$tovar->image,'/var/папка-экспорта/',(string)$tovar->image);

12 лет назад
dhtml
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4 месяца назад

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