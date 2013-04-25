на вход дается easylist-downloads.adblockplus.org/easylist.txt и длинный список урлов, вида http://url.com/folder/ на строку. многопоточно проходим список урлов, и на каждой странице которая ответила, ищем рекламный блок который бы был заблокирован адблоком. ...
Доработать парсер картинок
Здравствуйте!
Нужно дописать парсер картинок таким образом, чтобы при наличии уже закачанной картинки, она не перезаписывалась снова.
Код имеет следующий вид:
saveImg('http://img.папка-импорта/'.(string)$tovar->image,'/var/папка-экспорта/',(string)$tovar->image);
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