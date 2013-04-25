Переверстать сайт и внедрить в текущий ModX

Неадекватное поведение исполнителя и постоянные требования денег непонятно за что. + он оказался обычным посредником, который "нанимал" программистов и просто их кидал не заплатив ни копейки! Потом я чудом вышел на настоящих исполнителей-программистов и продолжил с ними работать напрямую. В трех словах: Истеричный, неуравновешенный псих.