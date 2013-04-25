Переверстать сайт и внедрить в текущий ModX

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки134 просмотра

Срочная задача!

Есть сайт eurocasa . ru (пробелы до и после точки убрать)

Есть новый дизайн сайта, страницы его прилагаю сюда в JPG, PSD и доступы скину исполнителю.

Сроки максимально короткие!

MODX
12 лет назад
Woltik
38 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

d_voronov
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов(-2)
12 лет назад
$250
5 дней
Неадекватное поведение исполнителя и постоянные требования денег непонятно за что. + он оказался обычным посредником, который "нанимал" программистов и просто их кидал не заплатив ни копейки! Потом я чудом вышел на настоящих исполнителей-программистов и продолжил с ними работать напрямую. В трех словах: Истеричный, неуравновешенный псих.

Заявки фрилансеров

d_voronov
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов(-2)
12 лет назад