Есть список сайтов с которых нужо парсить 2 типа объявления (траки и грузы) и вставлять в наш сайт на Yii. Поля куда нужно вставлять инфу: Pickup Date Origin State Origin City ...
Нужен скрипт для онлайн-калькулятора на сайте
Необходимо при выборе вкладки менять текст и фото над вкладками. На самих вкладках реализовать ползунок для ввода значений, подсчитать результат по формулах и вставить в поля для оправки.
Дополнительно нужно менять текст в шапке в зависимости от выбранного селекта.
Ссылка на сайт http://kbp.devis.in.ua/
Файл с формулами в Excel прилагается.
На сайте четыре вкладки:
"до зарплаты" – поля:
- [сумма заема] (вводит заемщик),
- [срок],
- [ежемесячный платеж],
- [к возврату/переплата].
"под залог авто" – поля:
- [рыночная стоимость залога] (вводит заемщик),
- [максимальная сумма займа] (рассчитывается автоматически),
- [срок],
- [ежемесячный платеж],
- [к возврату/переплата].
"под залог недвижимости" – поля:
- [рыночная стоимость залога] (вводит заемщик),
- [максимальная сумма займа] (рассчитывается автоматически),
- [срок],
- [ежемесячный платеж],
- [к возврату/переплата].
"материнский капитал" – поля:
- [сумма сертификата],
- [максимальная сумма займа] (рассчитывается автоматически),
- срок займа [3 месяца] (фиксированный),
- ежемесячный платеж [отсутствует] (возврат % в день возврата основного долга),
- [к возврату/переплата].
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