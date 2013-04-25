Нужен скрипт для онлайн-калькулятора на сайте

Необходимо при выборе вкладки менять текст и фото над вкладками. На самих вкладках реализовать ползунок для ввода значений, подсчитать результат по формулах и вставить в поля для оправки.

Дополнительно нужно менять текст в шапке в зависимости от выбранного селекта.

Ссылка на сайт http://kbp.devis.in.ua/

Файл с формулами в Excel прилагается.

На сайте четыре вкладки:

"до зарплаты" – поля:

- [сумма заема] (вводит заемщик),

- [срок],

- [ежемесячный платеж],

- [к возврату/переплата].

"под залог авто" – поля:

- [рыночная стоимость залога] (вводит заемщик),

- [максимальная сумма займа] (рассчитывается автоматически),

- [срок],

- [ежемесячный платеж],

- [к возврату/переплата].

"под залог недвижимости" – поля:

- [рыночная стоимость залога] (вводит заемщик),

- [максимальная сумма займа] (рассчитывается автоматически),

- [срок],

- [ежемесячный платеж],

- [к возврату/переплата].

"материнский капитал" – поля:

- [сумма сертификата],

- [максимальная сумма займа] (рассчитывается автоматически),

- срок займа [3 месяца] (фиксированный),

- ежемесячный платеж [отсутствует] (возврат % в день возврата основного долга),

- [к возврату/переплата].