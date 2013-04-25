Задача для программиста

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки159 просмотров

Задача: подключить коды CPA-партнерок, протестировать. Сайт на joomla. Связь с их технарями обеспечим.

Примеры того, что нужно подключить - во вложении.

Joomla
12 лет назад
AUM1
42 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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