Переделать RSS в Drupal"е

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Закрыт3 заявки114 просмотров

Здравствуйте.

нужно в ДРУПАЛЕ переделать (поправить) РСС на яндекс-подобную.

Требование по пунктам есть, не хватает только fulltext / yandex:full-text

Сроки и стоимость?

Drupal
12 лет назад
kurantosha
Антон 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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