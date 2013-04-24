Конвертация файла с языка php на C++

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Закрыт1 заявка196 просмотров

1) есть скрипт с одной функции в .php который работает на сервере Lunix с панель администрирования DirectAdmin

2) нужно переписать этот скрипт на языке C++ с расширением .so

3) исходный код скрипта http://r.ournet.biz/15ITP8l

PHP
12 лет назад
eyeland
Лаур 
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16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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