Задача для профессионала по Flex

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка123 просмотра

Нужно небольшая работа с Flex (перевести некоторый текст (до 100 символов) на русский и немного визуально подкорректировать блок).

12 лет назад
jdiond
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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