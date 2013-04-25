Необходимо сделать ряд задач по программированию требования к программисту: 1) Знание языка программирования PHP (желательны примеры кода, которые сделаны на отлично, по мнению кандидата). 2) Свободное владение html, javascript, css. 3) ...
Задача для профессионала по Flex
Нужно небольшая работа с Flex (перевести некоторый текст (до 100 символов) на русский и немного визуально подкорректировать блок).
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