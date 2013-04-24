Нужна оперативная помощь в написании сайта (информационной системы) на фреймворке Codeigniter.

Тематика сайта очень специфичная,ТЗ точного нет, поэтому "писать" будем вместе (скину, что уже сделано), я буду говорить, что нужно реализовать, а Вы реализовывать локальные задачи.

Срочно!

По сути работы немного, в основном все уходит в работу с базой данных. Дизайн сайта не важен. Нужно реализовать функционал.