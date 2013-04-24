Нужно распарсить XML файл, и сделать из него таблицу, с возможность ввода исходных данных для поиска конкретных позиций, которую в последствии можно разместить у себя на локальном веб сервере, либо на хостинге. Контрольный ...
Форма заказа
Создать простую форму заказа с возможностью выбора города и района.
Подробное ТЗ и пример формы вышлю в личном сообщении.
Просьба указывать стоимость и сроки
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