Простейший скрипт загрузки файла

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки195 просмотров

Нужен скрипт.

В папке лежит два файла один аплоадер, второй файл который нужно переместить.

12 лет назад
redle
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Pavukkk
Павел 
31 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Все быстро и главное качественно.
Отличный заказчик. Дал задание, хорошо объяснил что требуется, моментально оплатил.

Заявки фрилансеров

Pavukkk
Павел 
31 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Перенос с Битрикс в Вордпресс

    Нужно перенести сайт http://www.infokr.com.ua/ работающий на Битриксе в Wordpress. Импорт в Wordpress должен осуществляться через стандартный вордпресовский XML-файл (WordPress eXtended RSS http://codex.wordpress.org/Importing_Content). Задача: экспортировать данные из инфоблоков Битрикс в файлы импорта, пример я ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Самообучающийся чат-бот для общения онлайн

    Создать самообучающегося чат бота. Копию: http://chatbot.tw1.ru/ Единственное чего не хватает в данном скрипте это оценки ответов. Возможно есть готовый движок (Максимально близкий к примеру). Цель ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поправить стоимость доставки в Интернет-магазине

    $10

    Здравствуйте! В интернет-магазине необходимо поправить стоимость доставки исходя из стоимости заказа. Вся проблема в том, что в админке данная опция задизейблена, нужно лезть в БД и править там. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать витрину квартир

    $50

    Добрый день. Требуется сделать обычную витрину-квартир. 4 картинки на экран, 4 картинки выдвигающиеся. - вертикальную. Маленькая надпись на картинках , клик по картине, переход идет по урлу вбитый ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Задача для флеш-специалиста

    Задача такая: нужно сверстать страничку сайта. Она поделена на 4 части под 4 направления деятельности. В центре - логотип, состоящий из двух частей. Верх логотипа должен крутиться в одну сторону, а низ - в ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подключение onpay на ASP.net

    $75

    Задача:пополнить личный счет на нашем сайте.Выбор способа оплаты на нашем сайте. Клиент сразу на нашем сайте выбирает способ пополнения и указывает произвольную  сумму пополнения счета.Валюта кошелька на нашем сайте в долларах.Клиент указывает ...

    ASP.NET
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка корпортала Битрикса

    Требуется человек, который программирует под корпортал (1с-Бирикс: Корпоративный портал) и неплохо его знает. Возможно, нужно будет доделать CRM. В заявке указывайте, пожалуйста, область знаний в портале и стоимость часа программирования. Также ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интеграция сайта на J! с sms4b

    Задача - сделать сервис отправки "бесплатных" сообщений: - интегрировать скрипты с http://www.sms4b.ru/programs/ в имеющийся сайт. - необходима капча - нужно следить за количеством символов в сообщении - на sms4b вроде есть встроенная ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад