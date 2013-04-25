Здравствуйте! Задача примерно такая. Сайт на Diafan.CMS 1. Сделать раздел видео, т.е. например на основе статей, но чтоб была удобная возможность загружать видео. ...
Простейший скрипт загрузки файла
Нужен скрипт.
В папке лежит два файла один аплоадер, второй файл который нужно переместить.
Выбранный исполнитель
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