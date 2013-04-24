Подключение onpay на ASP.net

Задача:пополнить личный счет на нашем сайте.Выбор способа оплаты на нашем сайте.

Клиент сразу на нашем сайте выбирает способ пополнения и указывает произвольную сумму пополнения счета.Валюта кошелька на нашем сайте в долларах.Клиент указывает сумму для пополнения в долларах.При переходе на страницу платежной системы оплата должна быть в валюте платежной системы.

Если рубли, то при переходе с нашего сайта должна происходить конвертация из долларов в рубли по курсу указанному на нашем сайте.

Если пополнение прошло успешно, то на счет кошелька клиента на нашем сайте зачисляется сумма в долларах. Если оплата в долларах, то значит счет к оплате и сумма зачисления на счет также в долларах.

Т.е. надо сформировать много платежных ссылок на каждый способ пополнения.Установить настройки в магазине на сайте онпэй.