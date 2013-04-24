PHP-скрипт для выгрузки товаров в Twitter

Суть програмки следующая:

Простая без какого либо дизайна страничка

Там задается сайт и категории откуда будут браться товары и ссылки на них (при желании можно указать откуда можно откуда нельзя брать)

Список категорий PHP должен подгружать сам

Сначала она каждый твор берет (настроить интервал забора можно вручную) и отправляет в твиттер (в виде: Название товара + ссылка), после того как она уже добавила все, работает по другому темпу который задается тоже вручную и начинает отслеживать уже просто новинки которые были добавлены в категорию, если их много то тоже с интервалом добавляет в твиттер

Добавлять чтобы можно было не 1 сайт, а несколько сразу…