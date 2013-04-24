Парсинг сообщества сайта http://www.globalcio.ru/ Получаем фамилию, имя, отчество, предприятие, должность, страна, город участника Выдаем всех участников в файле в формате csv Пример, где берем информацию об одном участнике ...
PHP-скрипт для выгрузки товаров в Twitter
Суть програмки следующая:
Простая без какого либо дизайна страничка
Там задается сайт и категории откуда будут браться товары и ссылки на них (при желании можно указать откуда можно откуда нельзя брать)
Список категорий PHP должен подгружать сам
Сначала она каждый твор берет (настроить интервал забора можно вручную) и отправляет в твиттер (в виде: Название товара + ссылка), после того как она уже добавила все, работает по другому темпу который задается тоже вручную и начинает отслеживать уже просто новинки которые были добавлены в категорию, если их много то тоже с интервалом добавляет в твиттер
Добавлять чтобы можно было не 1 сайт, а несколько сразу…
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