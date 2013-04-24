Требуется придумать скрипт, выполняющий работу на хостинге. Скрипт выполняет задачу проверки файлов и присвоение им определенных статусов (для примера, открываем файлы по маске (маски задаем в ini файле) и записываем в файл отчета, сколько в них повторяется слово "include").

Требования (на хостинге):

- человек должен в корень сайта залить папку со служебными файлами.

- инициация работы скрипта происходит с помощью запроса через служебный файл (по крону, который настраивается на сервере.).

- скрипт должен остановиться за 5 сек. до окончания тайминга, разрешенного на хостинге для выполнения скриптов; записать состояние (сбросить инфу в отчет и лог) и быть запущенным снова через запрос по служебному файлу с места остановки.

- ведение 3-х уровневых логов: информация, предупреждения, ошибки.

- ini файл с записанными настройками масок файлов.

- файл отчета, который содержит информацию: дататайм проходов, окончание цикла. Статистика по работе.

Пример настроек крона на сервере для запуска скрипта на хостинге.

Сроки - неделя, от вас цена.