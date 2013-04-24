Адаптация WP-плагина membership WPMUDEV (перевод)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки105 просмотров

Добрый день!

Нужен перевод плагина "membership" от компании WPMUDEV. Что требуется:

1) Добавить в него валюту "Рубли"

2) Добавить платёжный шлюз "Робокасса" или "Qiwi"

Ссылка на плагин http://premium.wpmudev.org/project/membership/

Указывайте, пожалуйста, примерные сроки и цены.

WordPress
12 лет назад
gtauter
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров