PHP-программист

Над чем нужно работать:

* Разработка новых и доработка существующих модулей системы;

* Оптимизация производительности;

* Серверное программирование PHP 5 ООП (самописный движок);

* Написание запросов к БД MySQL 5.1;

* Клиентское программирование JavaScript (jQuery, Twitter Bootstrap), внесение правок в вёрстку, размещение новых рекламных блоков.

Требования:

* Опыт разработки сайтов с разветвлённой логикой и структурой на PHP5 от 2-х лет;

* Проектирование баз данных для MySQL 5 (Joins, Foregin Keys);

* Шаблонизатор XSLT, использование расширения DOM из PHP;

* CSS, умение работать с блочной вёрсткой;

* JavaScript, опыт использования jQuery;

* Умение быстро разбираться в чужом коде.

Будет плюсом:

* Опыт работы с git;

* Опыт улучшения юзабилити сайтов;

* Опыт работы с высоконагруженными системами;

* Знание компонентов фреймворка Symfony 2: Doctrine и Router;

* Знание Redis;

* Опыт работы верстальщиком.

Условия работы:

* Удалённая работа;

* Позадачная оплата в валютах WMR/Yandex.Деньги;

* Возраст кандидата до 35 лет;

* Рабочий язык – русский;

* Объём работы - не менее месяца фуллтайм, по завершению возможно продолжение сотрудничества по другим задачам;

* Обязательно быть на связи 2-3 часа в период с 10 до 16 часов по Москве для обсуждения текущих вопросов по работе.

Присылайте, пожалуйста, своё резюме на почту [email protected]