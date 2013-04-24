Задание по парсерам: ---------------------------------------------------------------- сайты, из которых нужно запарсить базу наружной рекламы: http://base.p-o.com.ua/boards/ - (есть экспорт в эксель) http://base.newsoutdoor.com.ua/ -( можно сохранить все в эксель) ...
PHP-программист
Над чем нужно работать:
* Разработка новых и доработка существующих модулей системы;
* Оптимизация производительности;
* Серверное программирование PHP 5 ООП (самописный движок);
* Написание запросов к БД MySQL 5.1;
* Клиентское программирование JavaScript (jQuery, Twitter Bootstrap), внесение правок в вёрстку, размещение новых рекламных блоков.
Требования:
* Опыт разработки сайтов с разветвлённой логикой и структурой на PHP5 от 2-х лет;
* Проектирование баз данных для MySQL 5 (Joins, Foregin Keys);
* Шаблонизатор XSLT, использование расширения DOM из PHP;
* CSS, умение работать с блочной вёрсткой;
* JavaScript, опыт использования jQuery;
* Умение быстро разбираться в чужом коде.
Будет плюсом:
* Опыт работы с git;
* Опыт улучшения юзабилити сайтов;
* Опыт работы с высоконагруженными системами;
* Знание компонентов фреймворка Symfony 2: Doctrine и Router;
* Знание Redis;
* Опыт работы верстальщиком.
Условия работы:
* Удалённая работа;
* Позадачная оплата в валютах WMR/Yandex.Деньги;
* Возраст кандидата до 35 лет;
* Рабочий язык – русский;
* Объём работы - не менее месяца фуллтайм, по завершению возможно продолжение сотрудничества по другим задачам;
* Обязательно быть на связи 2-3 часа в период с 10 до 16 часов по Москве для обсуждения текущих вопросов по работе.
Присылайте, пожалуйста, своё резюме на почту [email protected]
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