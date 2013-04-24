Сделать навигацию по сайту

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Закрыт2 заявки110 просмотров

Надо сделать навигацию по сайту, чтобы ориентироваться когда находишься на карточке товара, например http://gudklimat.ru/tovar.php?id=134 и сделать над товаром навигацию вида: вентиляция/ производитель/ ЭКО-СВЕЖЕСТЬ 05-И

И такое дерево для каждого раздела, для каждого производителя, для каждого товара.

12 лет назад
gud-klimat
Александр 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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