Надо сделать навигацию по сайту, чтобы ориентироваться когда находишься на карточке товара, например http://gudklimat.ru/tovar.php?id=134 и сделать над товаром навигацию вида: вентиляция/ производитель/ ЭКО-СВЕЖЕСТЬ 05-И

И такое дерево для каждого раздела, для каждого производителя, для каждого товара.