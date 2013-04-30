ModX Revo. Календарь событий + небольшие доработки

Есть сайт: http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/search/simple/run. Надо выкачать в базу информацию по всем этапам и за весь период. Структура базы формирует исполнитель. Упрощает задачу то, что там есть выгрузка в csv Также нужен скрипт, который бы периодически выкачивал ...