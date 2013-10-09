slan988

Руслан slan988

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Быстро, Качественно и Надежно. Мы помогаем развиваться Вашему бизнесу!

Мы слаженная команда, которая работает на благо развития Интернет индустрии. Каждый отвечает за свою часть, дизайнер – за дизайн, верстальщик – за верстку, разработчик – за разработку и тд.

В основу нашей компании положен многолетний опыт, профессиональные умения и знания. С радостью разработаем проект любой сложности. Предоставим рекомендации по выбору платформы, разработаем дизайн, в котором будут все Ваши задумки.

После разработки проекта, можем взять его на техническую поддержку. Обеспечив Вам комфортную работу с сайтом.

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Временные акции и предложения:

1. При разработке сайта “с нуля” предоставляем хостинг БЕСПЛАТНО.

2. Первую консультациюпо проекту предоставляется БЕСПЛАТНО.

3. Первый месяц поддержки сайта – бесплатно.

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Работаем со следующими технологиями:

- Ruby on Rails

- PHP 4/5

- OOP

- Java Script(JQuery, Prototype, Mootools)

- Ajax

- HTML5

- CSS3

- Smarty

- T-SQL

- XML

- JSON

Фреймверки:

- Yii

- Symphony

- Zend

- CodeIgniter

Api социальных сетей:

- VK

- Facebook

- Gmail

- Twitter

- Odnoklassniki

CMS:

- Wordpress

- Joomla

- Drupal

- OpenCart

- CS Cart

- osCommerce

- Magento

- ModX

- 1C Bitrix

- HostCMS

- HitCMS

Базовые знание:

- C/C++

- C#

- Java

Базы данных: MySQL, MS SQL, Postgre SQL, SQLite

Операционные системы: Win, *.nix

Системы контроля версий: CVS, SVN.

Системы менеджмента проектов: Redmain, Mantis.

Графические редакторы: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

РАБОТАЮ ТОЛЬКО ПО ПРЕДОПЛАТЕ, ДРУГИХ ВАРИАНТОВ НЕ РАССМАТРИВАЮ!

Принцип работы :

- 30% предоплата

- 50% после проведения работ

- 20% после устранения ошибок

Отзывы заказчиков

comp03com
Дмитрий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$800
9 баллов
11 лет назад
API доставки, гео локация, openCart (ocStore)
ocStoreOpencart
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
alzax
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$128
10 баллов
11 лет назад
Доработка биржи фрилансеров
Все сделано очень аккуратно и профессионально. Спасибо.
firenze2010
Илья 
44 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$150
9 баллов
12 лет назад
Доработки на WordPress
WordPress
Все задачи были решены, работа проведена с доскональностью
SBW
39 лет
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$65
0 баллов
12 лет назад
Поправить баги верстки мод. окна + верстка 1 стр.
Вроде было адекватное общение. Вроде все сделали. Оплатили. Созвонились, наметели план на долгосрочное сотрудничество. Ждала от Руслана инфо. И тут выяснилось, что изменения повлекли баги верстки в другом месте. Попросила посмотреть (само собой небесплатно), не отвечал. Ушел в скрытый режим в скайп и стал игнорировать. Писала несколько раз. Молчание. Такое отношения для нормальной работы на фриланс точно не годится. Большой минус! Добавлю пару фраз еще после того, как Руслан написал отзыв мне. Пытаясь "обелить" себя в комментарии к отзыву и обратном отзыве, Руслан просто стал нагло врать и клеветать. Была крайне удивлена такому поведению, которое характеризует данного исполнителя сполна. За более чем 6 лет работы с фрилансерами на веблансере, вижу первый раз такое. . Все, кто будет иметь желание с ним работать, внимательно посмотрите на еще один отрицательный отзыв, который был добавлен ему другим заказчиком. Моя ошибка, что я не стала его читать внимательно, т.к. очень хотела побыстрее взять исполнителя. Видимо Руслан, как только что-то идет не так в работе, просто исчезает, предпочитая забыть про проблему, а не договариваться. Поэтому если у вас простой проект до 100$, можно рискнуть с ним поработать, может все и пройдет нормально. По сложным проектам точно не рекомендую.
asap
64 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$600
7 баллов
12 лет назад
Интернет-магазин электрики
C CS-Cart разбирался по ходу выполнения работы. Формально относился к поставленной задаче - возможно недостаточно четко и детально все было описано в проекте(иногда сложно описать все до копейки). Более-менее что-то было сделано. Частично пришлось допиливать самому.
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Веб-программирование
14 отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
6 отзывов
от $200
от 3 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
7 отзывов(-2)
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
2 отзыва
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $200
от 3 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
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