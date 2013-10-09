Мы слаженная команда, которая работает на благо развития Интернет индустрии. Каждый отвечает за свою часть, дизайнер – за дизайн, верстальщик – за верстку, разработчик – за разработку и тд.
В основу нашей компании положен многолетний опыт, профессиональные умения и знания. С радостью разработаем проект любой сложности. Предоставим рекомендации по выбору платформы, разработаем дизайн, в котором будут все Ваши задумки.
После разработки проекта, можем взять его на техническую поддержку. Обеспечив Вам комфортную работу с сайтом.
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Временные акции и предложения:
1. При разработке сайта “с нуля” предоставляем хостинг БЕСПЛАТНО.
2. Первую консультациюпо проекту предоставляется БЕСПЛАТНО.
3. Первый месяц поддержки сайта – бесплатно.
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Работаем со следующими технологиями:
- Ruby on Rails
- PHP 4/5
- OOP
- Java Script(JQuery, Prototype, Mootools)
- Ajax
- HTML5
- CSS3
- Smarty
- T-SQL
- XML
- JSON
Фреймверки:
- Yii
- Symphony
- Zend
- CodeIgniter
Api социальных сетей:
- VK
- Gmail
- Odnoklassniki
CMS:
- Wordpress
- Joomla
- Drupal
- OpenCart
- CS Cart
- osCommerce
- Magento
- ModX
- 1C Bitrix
- HostCMS
- HitCMS
Базовые знание:
- C/C++
- C#
- Java
Базы данных: MySQL, MS SQL, Postgre SQL, SQLite
Операционные системы: Win, *.nix
Системы контроля версий: CVS, SVN.
Системы менеджмента проектов: Redmain, Mantis.
Графические редакторы: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
РАБОТАЮ ТОЛЬКО ПО ПРЕДОПЛАТЕ, ДРУГИХ ВАРИАНТОВ НЕ РАССМАТРИВАЮ!
Принцип работы :
- 30% предоплата
- 50% после проведения работ
- 20% после устранения ошибок
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!