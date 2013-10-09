Быстро, Качественно и Надежно. Мы помогаем развиваться Вашему бизнесу!

Мы слаженная команда, которая работает на благо развития Интернет индустрии. Каждый отвечает за свою часть, дизайнер – за дизайн, верстальщик – за верстку, разработчик – за разработку и тд.

В основу нашей компании положен многолетний опыт, профессиональные умения и знания. С радостью разработаем проект любой сложности. Предоставим рекомендации по выбору платформы, разработаем дизайн, в котором будут все Ваши задумки.

После разработки проекта, можем взять его на техническую поддержку. Обеспечив Вам комфортную работу с сайтом.

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Временные акции и предложения:

1. При разработке сайта “с нуля” предоставляем хостинг БЕСПЛАТНО.

2. Первую консультациюпо проекту предоставляется БЕСПЛАТНО.

3. Первый месяц поддержки сайта – бесплатно.

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Работаем со следующими технологиями:

- Ruby on Rails

- PHP 4/5

- OOP

- Java Script(JQuery, Prototype, Mootools)

- Ajax

- HTML5

- CSS3

- Smarty

- T-SQL

- XML

- JSON

Фреймверки:

- Yii

- Symphony

- Zend

- CodeIgniter

Api социальных сетей:

- VK

- Facebook

- Gmail

- Twitter

- Odnoklassniki

CMS:

- Wordpress

- Joomla

- Drupal

- OpenCart

- CS Cart

- osCommerce

- Magento

- ModX

- 1C Bitrix

- HostCMS

- HitCMS

Базовые знание:

- C/C++

- C#

- Java

Базы данных: MySQL, MS SQL, Postgre SQL, SQLite

Операционные системы: Win, *.nix

Системы контроля версий: CVS, SVN.

Системы менеджмента проектов: Redmain, Mantis.

Графические редакторы: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

РАБОТАЮ ТОЛЬКО ПО ПРЕДОПЛАТЕ, ДРУГИХ ВАРИАНТОВ НЕ РАССМАТРИВАЮ!

Принцип работы :

- 30% предоплата

- 50% после проведения работ

- 20% после устранения ошибок