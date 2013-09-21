Сверстать и настроить новый раздел по псд

HTML-версткаЗавершен3 заявки150 просмотров
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Задача: сверстать и настроить функционал нового раздела на сайте по псд

Движок сайта: wordpress 3.3.1

Похожий раздел тут: http://megaparty.ru/megaparty.html

Функционал, первая страница (рис.1):

1. 6 рубрик, у каждой рубрики будут свои страницы

2. блок "Лучшие публикации" - я в ручную выберу страницы

Функционал, вторая страница (рис.2):

1. на странице 5 публикаций

2. постраничная навигация без перезагрузки страницы, как тут http://megaparty.ru/video.html#tab-1

3. миниатюра берется из "миниатюра записи", заголовок и описание берутся из дополнительных полей (не из h1 или title или description)

Функционал, третья страница (рис.3):

1. правила css для текста страницы, фото итд должны быть как у всего сайта

2. блок "похожие публикации" - подключить плагин "contextual related posts"

Функционал для всего раздела:

1. переход по вкладкам без перезагрузки страницы, как тут http://megaparty.ru/megaparty.html

2. на любую вкладку можно попасть извне, например как на эту http://megaparty.ru/video.html#tab-4

3. фото в миниатюрах должны масштабироватся, что бы не было перекосов

псд и шрифты имеются

тз будет обсуждаться еще раз обязательно по скайпу

10 лет назад
bjunior
41 годСША
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
slan988
Руслан 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$200
4 дня
Проделанной работой остался доволен. Были учтены все просьбы. Все работает - это самое главное ) Спасибо большое!!!
Понравилось сотрудничать с Анатолием. Была четко поставлена задача. Оплата во время. Рекомендую.
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