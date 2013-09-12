Удалить старые и добавить новый счетчик

Сверстать и разместить на площадке заказчика сайт магазина в строгом соответствии с приложенным дизайном. Оплата по факту, можно разбить на несколько частей. Предлагайте свою сумму, сроки и предпочтительный порядок оплаты Вложение в заявку сделать не удалось, ...
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Сайт www.casada.dn.ua . Нужно удалить счетчики посещений внизу и на сайте справа (так как они с другого сайта) и добавить новый счетчик Яндекса.
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