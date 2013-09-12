Доработка шаблона instant cms

$50
HTML-версткаЗакрыт1 заявка128 просмотров
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Необходимо переделать шаблон у сайта http://durdom.by/, основная суть из 2-ух колонок сделать 3, разбить и добавить блоки.

В качестве примера сайт belta.by

Также в синих тонах, в шапке сделать любой значок с ссылкой, чтоб потом я мог сменить.

По центру вывод так же как у меня на сайте, только добавить все остальные города.

Подписку сделать через соцсети: контакт, одноклассники (2 отдельных блока друг под другом), пример belta.by

Блоки погода, курсы валют, гороскоп, также сделать с ссылкой, чтоб я потом сменил

Схема правок сайта прикреплена к заданию. Все остальные моменты обговариваются после утверждения исполнителя.

Требования к исполнителю:

- наличие отзывов

- не менее 1 месяца на проекте

- портфолио (примеры работающих сайтов)

- возраст от 20 лет

10 лет назад
maxxf
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
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