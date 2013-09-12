Доработка шаблона instant cms

Имеется сайт http://monument-spb.ru/ Требуется: — Добавить снизу каждой стоимости памятника вторую строчку "с оформлением". То есть, просто цена и цена с оформлением. Должна удобно редактироваться из ЦМС. Есть описание и .PSD того, как должно выглядеть. — Увеличить количество ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо переделать шаблон у сайта http://durdom.by/, основная суть из 2-ух колонок сделать 3, разбить и добавить блоки.
В качестве примера сайт belta.by
Также в синих тонах, в шапке сделать любой значок с ссылкой, чтоб потом я мог сменить.
По центру вывод так же как у меня на сайте, только добавить все остальные города.
Подписку сделать через соцсети: контакт, одноклассники (2 отдельных блока друг под другом), пример belta.by
Блоки погода, курсы валют, гороскоп, также сделать с ссылкой, чтоб я потом сменил
Схема правок сайта прикреплена к заданию. Все остальные моменты обговариваются после утверждения исполнителя.
Требования к исполнителю:
- наличие отзывов
- не менее 1 месяца на проекте
- портфолио (примеры работающих сайтов)
- возраст от 20 лет
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