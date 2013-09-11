Обрабатывать сохраненные страницы сайтов.

HTML-версткаЗакрыт4 заявки183 просмотра
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Пишите цену за 1 донор.

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Сохранить. Почистить. Расставить по местам.

Алгоритм следующий,

Я даю донора, Вы -

1. Сохраняете с помощью scrapbook (модуль для firefox) три страницы:

Главную

Категорию

Страницу со статей.

2. Сохраняете блоки-модули в отдельные файлы ТХТ, от

к и убираете их с главной, на примере:

http://instantdemo.ru/

Убираем все блоки из средней колонки - Лента активности, Записи в блогах, Новые статьи.

Убираем справа - Авторизация, Демонстрации и т.п.

Сохраняем эти блоки в тхт, будет папка modules, и там 1.тхт, 2тхт, где Вы сохраните эти блоки.

Пример содержимого 1.тхт:

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Вся лента активности

10 лет назад
Art-Media
Андрей 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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