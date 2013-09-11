Обрабатывать сохраненные страницы сайтов.

Коллеги! Требуется верстка одностраничника / лендинг туристического агентства для продаж путевок через интернет. В режиме телефонных звонков и персональных выездов. Для раскрутки и привлечения клиентов ТЗ и дизайн в приложении Прошу указывать Ваши комментарии и стоимость
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пишите цену за 1 донор.
Работа нужна будет постоянно, РАБОТА ЛЁГКАЯ.
Сохранить. Почистить. Расставить по местам.
Алгоритм следующий,
Я даю донора, Вы -
1. Сохраняете с помощью scrapbook (модуль для firefox) три страницы:
Главную
Категорию
Страницу со статей.
2. Сохраняете блоки-модули в отдельные файлы ТХТ, отк и убираете их с главной, на примере:
Убираем все блоки из средней колонки - Лента активности, Записи в блогах, Новые статьи.
Убираем справа - Авторизация, Демонстрации и т.п.
Сохраняем эти блоки в тхт, будет папка modules, и там 1.тхт, 2тхт, где Вы сохраните эти блоки.
Пример содержимого 1.тхт:
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