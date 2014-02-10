Верстка одностраничника / лендинг турагенства

Нужно доработать главную страницу на сайте И общий макет немного Список изменений в приложении Описание изменений в виде простого макета также в приложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Коллеги!
Требуется верстка одностраничника / лендинг туристического агентства для продаж путевок через интернет.
В режиме телефонных звонков и персональных выездов. Для раскрутки и привлечения клиентов
ТЗ и дизайн в приложении
Прошу указывать Ваши комментарии и стоимость
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