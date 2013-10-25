Надо оперативно сверстать 2 страницы по psd

$40
HTML-версткаЗавершен2 заявки94 просмотра
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Надо очень срочно до вечера сверстать две страницы

По сути:

макеты прикрепил во вложения. Главная и внутренняя.

минимальная ширина 1000 пикселей

максимальная как в макете, если больше то по центру (думаю это свойство max-width)

где фотки там слайдер который меняется сам и по клику на нижние круглешки (прикрепляю 3 главных с разными картинками, они и будут меняться)

10 лет назад
webteem
Сергей 
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
xwande
Виктор 
44 годаЛатвия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$40
1 день
Отличный мастер!
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