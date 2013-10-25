Надо оперативно сверстать 2 страницы по psd

Надо очень срочно до вечера сверстать две страницы

По сути:

макеты прикрепил во вложения. Главная и внутренняя.

минимальная ширина 1000 пикселей

максимальная как в макете, если больше то по центру (думаю это свойство max-width)

где фотки там слайдер который меняется сам и по клику на нижние круглешки (прикрепляю 3 главных с разными картинками, они и будут меняться)