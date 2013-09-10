Ответственный программист фронт-енд

HTML-версткаЗакрыт4 заявки174 просмотра
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Ищем крутого программиста на фронт-енд сложных проектов.

Проекты разные, бывают объемные, бывают не очень. Но во всех есть много JS, Ajax и эпизодическая отладка совместно с программистами back-end. Нужно хорошо знать английский и быть мега-ответственным. Без прогулов и т.п. "заболел, уехал на дачу, все лето фигачу-фигачу".

Нужно знать и очень любить свою работу. Сдавать ее вовремя, оперативно исправлять баги, вносить исправления, если меняется ТЗ/дизайн.

Просьба показывать свои работы, а также реально оценивать силы - если у вас миллион проектов одновременно, то вы просто не сможете найти время на наши. Если вы работаете на действительно качественный результат и головой отвечаете за свою работы - мы быстро сработаемся и возможно даже станем друзьями.

10 лет назад
pekanov
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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