Верстка дизайна

Добрый день, необходимо сверстать HTML + CSS + Javascript макеты из дизайна. Исходники дизайна - в PSD.

Пример 3-х страниц - в приложении.

Всего страниц будет 11

На выходе нужнен набор HTML страниц с CSS файлом + Javascript (там, где для реализации отрисованных динамически изменяющихся элементов (выпадающие меню, всплывающие окна) и пр. он может быть нужен).