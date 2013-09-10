Ищем UMI-верстальщика на постоянную работу

Добрый день коллеги!

Ищем верстальщика на юми, работа постоянная, оплата попроектная.

Проекты простые, используется функционал юми, никаких доработок в 99% неиспользуется.

В среднем за месяц готовы давать 2-3 проекта на юми.

Примеры последних сайтов:

1. guk39.ru - обратите внимание на левое меню и меню внутри этих разделов.

2. sanilux.net - разное представление контента по разделам

3. domstroy39.ru - нестандартная подача контента в разделе "новостройки"

4. obutik.net - простой интернет магазин со настроенными скидками

Ждём от вас свои примеры работ на юми и оценку по стоимости по этим 4 проектам, сколько бы вы взяли за вёрстку такого сайта.

Работа будет протекать таким образом:

1. Мы передаём вам исходники дизайна в PSD + техническое задание на разработку (в ТЗ прописаны все детали, функционал, кнопочки, разделы, фильтры и т.п.)

2. Вы говорите стоимость и сроки.

3. Согласовываем стоимость и сроки

4. Делаем 50% предоплату

5. Показываете результат в оговоренный срок

6. Мы показываем сайт клиенту и возможно корректируем мелочи (поменять перечень разделов и т.п., отхождений от дизайна быть недолжно по вёрстке на этом этапе)

7. Принимаем работу и оплачиваем вторые 50%

После сдачи проекта возможны минимальные правки, но стараемся их минимизировать.

Разработка проходит на нашем сервере. Лицензия покупается тоже нами.

Будет огромным плюсом если вы ещё сможете допиливать какой-то доп. функционал через API и кастомные функции.

Собственно вот, ждём ваших заявок.