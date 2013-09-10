Поправить баги верстки мод. окна + верстка 1 стр.

Вроде было адекватное общение. Вроде все сделали. Оплатили. Созвонились, наметели план на долгосрочное сотрудничество. Ждала от Руслана инфо. И тут выяснилось, что изменения повлекли баги верстки в другом месте. Попросила посмотреть (само собой небесплатно), не отвечал. Ушел в скрытый режим в скайп и стал игнорировать. Писала несколько раз. Молчание. Такое отношения для нормальной работы на фриланс точно не годится. Большой минус! Добавлю пару фраз еще после того, как Руслан написал отзыв мне. Пытаясь "обелить" себя в комментарии к отзыву и обратном отзыве, Руслан просто стал нагло врать и клеветать. Была крайне удивлена такому поведению, которое характеризует данного исполнителя сполна. За более чем 6 лет работы с фрилансерами на веблансере, вижу первый раз такое. . Все, кто будет иметь желание с ним работать, внимательно посмотрите на еще один отрицательный отзыв, который был добавлен ему другим заказчиком. Моя ошибка, что я не стала его читать внимательно, т.к. очень хотела побыстрее взять исполнителя. Видимо Руслан, как только что-то идет не так в работе, просто исчезает, предпочитая забыть про проблему, а не договариваться. Поэтому если у вас простой проект до 100$, можно рискнуть с ним поработать, может все и пройдет нормально. По сложным проектам точно не рекомендую.