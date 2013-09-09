Сверстать сайт. Дизайн есть.

Долгое время не создавались статические страницы на сайте DLE. По не понятным причинам случилось поломка: В шапке шаблона новой статической страницы не отображается слайдер и сквозные юрлы. Необходимо починить. Так же необходимо разместить в подвале ссылку. Жду вопросы и предложения.