Web-мастер на все руки

Периодически нужно выполнять различные мелкие технические задачи по сайтам и лэндингам наших клиентов. Такие как:

– подключить Яндекс-Метрику и Google-Analytics, настраивать там цели (простые цели или "воронки")

– внедрять разные скрипты (например, скрипт подмена телефонных номеров)

– выполнять всякие работы с хостингом (бэкапы/восстановление, организация поддоменов)

– верстать страницы из PSD в LPGenerator.ru

– доводить страницы, собранные дизайнером в LPGenerator.ru, до рабочего состояния (оживлять всплывающие формы, слайдеры, лайтбоксы)

– еще куча подобных вещей...

Эти задачи появляются регулярно пару раз в неделю. Надо быть на связи, делать быстро и без косяков. Каждая задача оценивается Вами, и оплачивается нами отдельно.