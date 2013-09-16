Доработать шаблон WordPress + плагины

Необходимо внести правки в шаблон под WordPress, большая часть которых касается некорректного открытия сайта в различных браузерах (Opera, Chrome, Safari, Mozilla, iE 9, iE 10, Яндекс браузер и другие) и разрешениях экрана (в маленьких разрешениях экрана сайт отображается некорректно).

Необходимо сделать шапку шаблона "резиновой".

Также присутствуют проблемы с визуализацией плагинов AJAX Login Widget++, contact-form-7 - уходят за границы блоков. Плагин loginza не выводится на сайте.

Присутствуют еще мелкие вопросы по Шаблону и плагинам, которые требуют ремонта.

Предпочтение спец., которые постоянно на связи (в аське, скайпе), "возьмусь через день, неделю, месяц" мне не подходит!