Доработать шаблон WordPress + плагины

Для двух сайтов http://www.demo.web-happy.ru/ http://deklaratsiya-ts.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо внести правки в шаблон под WordPress, большая часть которых касается некорректного открытия сайта в различных браузерах (Opera, Chrome, Safari, Mozilla, iE 9, iE 10, Яндекс браузер и другие) и разрешениях экрана (в маленьких разрешениях экрана сайт отображается некорректно).
Необходимо сделать шапку шаблона "резиновой".
Также присутствуют проблемы с визуализацией плагинов AJAX Login Widget++, contact-form-7 - уходят за границы блоков. Плагин loginza не выводится на сайте.
Присутствуют еще мелкие вопросы по Шаблону и плагинам, которые требуют ремонта.
Предпочтение спец., которые постоянно на связи (в аське, скайпе), "возьмусь через день, неделю, месяц" мне не подходит!
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