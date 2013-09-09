Написать 5 строк CSS

Нужен опытный верстальщик для пост.сотрудничества. Проекты различной сложности, много JS. Оплата - unistream, WMZ. Требования: - уверенные знания HTML5, CSS3, JS (jQuery) - блочная кроссбраузерная верстка - быть на связи по скайпу голосом и уделять работе не менее 5 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На странице https://rbkmoney.ru/common/registereshop.aspx
есть прогресс бар
«Информация о сайте
Создание кошелька
Настройки безопасности".
Нужно темизировать точно так же мой прогресс-бар на странице http://доставят.рф/запрос/яблоки
"Создание запроса
Сбор предложений
В работе
Завершено».
Но только не просто скопировать, а написать тру-кодом. А то там 3 вложенные таблицы, css определения прямо в html...
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