Верстка шаблона под Joomla 1.5

Здравствуйте! Есть макет в PSD нужно натянуть на Joomla 2.5. Из динамики: слайдер и выпадающее меню. Кроссбраузерность от ie7. Натяжка на Joomla должна быть проведена грамотно, чтобы в админке была возможность редактировать футер и контакты ...